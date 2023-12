بھارت میں ایئرپورٹ کے بعد 20 اسکولوں کو دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی

بنگلور: بھارتی پولیس کو ریاست کرناٹک کے 20 اسکولوں میں بم رکھنے کی اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ اور بھاری نفری کو طلب کرلیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں پولیس کو ایک میل موصول ہوئی جس میں اُن 20 اسکولوں کے نام بتائے گئے تھے جہاں بم رکھے گئے تھے اور مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں اسکولوں کو دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔

دوسری جانب ان اسکولوں کو بھی ای میل کی گئی تھی جس پر انتظامیہ نے والدین کو مطلع کرکے فوری طور پر اسکول کو خالی کردیا۔ اسی دوران پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی پہنچ گیا۔

پولیس کا ترجمان کا کہنا ہے کہ آئی ٹی ٹیم ای میل بھیجنے والے کا سراغ لگا رہی ہے۔ ہم ایسی صورت حال میں اس دھمکی کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ سرچ آپریشن جاری ہے۔ والدین اور میڈیا سے تعاون کی درخواست ہے۔

یاد رہے کہ رواں ہفتے ممبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بھی بم رکھنے سے متعلق ای میل موصول ہوئی تھی اور دھمکی دی گئی تھی کہ 48 گھنٹوں میں مطالبات نہ مانے گئے تو دھماکا کردیں گے۔

Certain schools in Bengaluru city have received emails today morning indicating ‘bomb threat’. Anti sabotage and bomb detection squads have been pressed into service to verify and ascertain. The calls seem to be hoax. Even then all efforts will be made to trace the culprits. pic.twitter.com/QqBaSuJ11W

— CP Bengaluru ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು (@CPBlr) December 1, 2023