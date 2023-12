کپل شرما نے فلائٹ میں تاخیر پر بھارتی ایئرلائن کو آڑے ہاتھوں لے لیا

ممبئی: بھارت کے سپر اسٹار کامیڈین اداکار کپل شرما نے فلائٹ میں تاخیر پر بھارتی ایئرلائن انڈیا گو کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

اداکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ ان کے جہاز کو آٹھ بجے ٹیک آف کرنا تھا لیکن نو بج کر بیس منٹ تک فلائٹ نہیں اڑی اور ایئر لائن کے مطابق پائلٹ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے۔

Dear @IndiGo6E first you made us wait in the bus for 50 minz, and now your team is saying pilot is stuck in traffic, what ? Really ? we supposed to take off by 8 pm n it’s 9:20, still there is no pilot in cockpit, do you think these 180 passengers will fly in indigo again ? Never…

