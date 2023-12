آئندہ بھی وہی فیصلہ ہوگا جو عمران خان کریں گے، بیرسٹر گوہر

پشاور: تحریک انصاف کے نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ کل بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سابق پی ٹی آئی چیئرمین کا ہوگا، عمران خان کے جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا۔

بلامقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اہم منصب ملنے پر سابق چئیرمین پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کل بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سابق پی ٹی آئی چیئرمین کا ہوگا تاہم آج بھی ہماری لیڈر شپ انڈر گراؤنڈ ہے، میں عمران خان کے جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا، عمران خان چیئرمین تھے عمران خان چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ عمران خان تاحیات چیئرمین رہیں گے۔

انہوں ںے کہا کہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان نے موروثی سیاست ختم کردی، ان کا دیا گیا یہ منصب میرے پاس امانت ہے، ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے، فارن فنڈنگ صرف ہماری پارٹی کا دیکھا گیا، انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، جس دن الیکشن ہوا مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔

Alhamdulillah the process of our intraparty election went well. Very grateful to Khan sab for this trust. I will continue as his nominee till he is back. And I pray he comes back soon.

— Barrister Gohar Khan (@BarristerGohar) December 2, 2023