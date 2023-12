"انیمل" کی باکس آفس پردھوم، ایک دن میں 100 کروڑ سے زائد کا بزنس

ممبئی: بالی ووڈ سُپر اسٹار رنبیر کپور کی میگا تھرلر ایکشن فلم ’انیمل‘ نے ریلیز کے پہلے دن 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کرلیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سندیپ ریڈی وانگا کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’انیمل‘ گزشتہ روز بھارت سمیت دُنیا بھر میں ریلیز کی گئی تھی جس نے باکس آفس پر دھوم مچا دی ہے۔

اس حوالے سے ’انیمل‘ کے فلمسازوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ( سابق ٹوئٹر) پر فلم کی کامیابی مداحوں کے ساتھ شیئر کی۔

He has come to conquer all the records #AnimalHuntBegins

