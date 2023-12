اشنا شاہ نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی، فسلطینیوں کیلئے خصوصی دعائیں

ریاض / مکہ مکرمہ: پاکستان کی معروف اداکارہ اشنا شاہ نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی اور انہوں نے خانہ کعبہ میں تمام مسلمانوں اور غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کیلئے خصوصی دعائیں مانگی ہیں۔

اداکارہ نے انسٹاگرام اور ایکس پر اپنی تصاویر اور ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں حرم کعبہ کے اندر اپنے شوہر حمزہ امین کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

I’ve always found online prayer chains a bit cringe-worthy because I believe prayers should be private. However, this atrocity is public; there’s nothing private or dignified about it. So, let’s take a moment to pray together: may our Falas 3 brothers and sisters be liberated,… pic.twitter.com/qXjD0pJ6oq

— Ushna Shah (@ushnashah) December 3, 2023