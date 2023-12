ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار اکشے کمار کی کامیڈی فلم ’ہاؤس فل 5‘ کی ریلیز ملتوی کردی گئی۔

فلم میکرز کی طرف سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ’ہاؤس فل5‘ دیوالی 2024 میں ریلیز ہوگی لیکن اب اسے 6 جون 2025 تک بڑھا دیا گیا ہے۔

اکشے کمار نے انسٹاگرام پر ریلیز کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ فلم کو معیاری وی ایف ایکس کی ضرورت ہے جس کیلئے مزید وقت کی ضرورت ہوگی۔

5 times the entertainment is on its way! See you in cinemas on 6th June, 2025 #SajidNadiadwala‘s #Housefull5

Directed by @Tarunmansukhani @Riteishd @NGEMovies @WardaNadiadwala pic.twitter.com/8eBOhx99r4

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 4, 2023