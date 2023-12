سوشل میڈیا ٹرول نے گھٹیا تبصرے سے شاہ رخ خان کو بھی غصہ دلا دیا

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کو اپنی ہنس مکھ اور خوش گوار طبیعت سے انڈسٹری میں پہچانا جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا ٹرول نے ان کو بھی بھڑکا دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر مداحوں کے ساتھ سیشن میں جب ایک صارف نے ان کی فلموں پر گھٹیا تبصرہ کیا تو وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔

سوشل میڈیا صارف نے اداکار کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے اپنی پی آر ٹیم کی بدولت ’پٹھان‘ اور ’جوان‘ جیسی بکواس فلموں کو بلاک بسٹر بنوایا ہے۔

Normally I don’t answer amazingly intelligent people like you. But in your case I am making an exception because I feel you need to be treated for constipation. Will tell my PR team to send you some golden medicines…hope u recover soon. https://t.co/FmKfCZxmyp

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 6, 2023