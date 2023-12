فلسطین کے بچوں کو "کھانے کی اشیاء والے کھلونے" دینے پر اُشنا شاہ بھڑک اُٹھیں

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اُشنا شاہ نے غزہ کے بچوں کو ‘کھانے کی طرح دِکھنے والے کھلونے’ دینے پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی فضول مذاق قرار دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک فلسطینی صحافی نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں کھانے کی طرح دِکھنے والے بچوں کے کھلونے ایک شاپر میں پیک ہیں۔

ایکس پر پوسٹ کی گئی تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کھانے کی طرح دکھنے والے کھلونوں میں دودھ کا پیکٹ، چکن نگٹس، برگر، آئس کریم اور فرنچ فرائز پیک ہوئے ہیں۔

فلسطینی صحافی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ “اقوام متحدہ نے ہمارے بچوں کو اصلی کھانا دینے کے بجائے یہ کھانے کی طرح دِکھنے والے کھلونے دیے ہیں”۔

صحافی کی پوسٹ پر ردعمل دیتے ہوئے پاکستانی اداکارہ اُشنا شاہ نے اقوام متحدہ کی اس حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اُشنا شاہ نے کہا کہ “کیا کوئی اس بات کی تصدیق کرسکتا ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا اور احمقانہ مذاق واقعی میں اقوامِ متحدہ کی طرف سے کیا گیا ہے؟”

اداکارہ نے مزید کہا کہ “کیا یہاں کوئی مقابلہ ہورہا ہے کہ غزہ کے بچوں اور شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے میں کون سی تنظیم سب سے زیادہ نیچے گر سکتی ہے؟”

Can someone verify this? And to add even more insult to injury this is made to look like a McDonald’s meal. Is this the UN’s idea of a sick joke? Is there a competition as to which organisation can stoop the lowest? https://t.co/ZVJG5NSlxB

— Ushna Shah (@ushnashah) December 7, 2023