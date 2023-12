مشہور فلسطینی شاعر رفعت الیریر بھی اسرائیلی بمباری میں شہید

غزہ: اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں فلسطین کے معروف شاعر، پروفیسر اور کتاب “غزہ رائیٹس بیک” کے مصنف رفعت الیریر بھی شہید ہوگئے۔

فلسطینی شاعر رفعت الیریر کی شہادت کی اطلاع اُن کے دوستوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دی، سماجی سوشل سائٹ ایکس پر رفعت کی ایک خاتون دوست نے چند تصاویر پوسٹ کیں۔

شاعر رفعت کی دوست نے شدید دُکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ “میں یقین نہیں کرسکتی آج میں یہ لکھ رہی ہوں کہ ہمارے پیارے ڈاکٹر رفعت الیریر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوگئے”۔

اُنہوں نے مزید کہا کہ “الحمدللہ! مجھے آپ کی زندگی میں آپ سے ملنے اور آپ کی دوست بننے کی سعادت نصیب ہوئی”۔

I can’t believe I’m writing this. I can’t believe I’m making this post.

Our beloved Dr. Refaat Alareer has been killed by an Israeli air strike.

Alhamdulillah that I had the blessing of meeting you and becoming your friend. pic.twitter.com/7HarKmipMQ

— Zarefah Baroud (@ZarefahBaroud) December 8, 2023