بھارت میں تھانے میں مسلمان خاتون کو پولیس کی گولی لگ گئی، ویڈیو وائرل

علیگڑھ: بھارتی ریاست اتر پردیش میں تھانے کے اندر پولیس افسر کے پستول سے چلنے والی گولی خاتون کو لگ گئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ علیگڑھ میں پیش آیا جہاں کوٹ کوتوالی کے علاقے میں پولیس اسٹیشن کے اندر 50 سالہ خاتون عشرت اپنے پاسپورٹ کی انکوائری میں تھانے آئی ہوئی تھیں۔ وہ عمرے پر جانا چاہتی تھیں تاہم انہیں پولیس نے تھانے بلایا تھا۔

وہ اپنے ایک رشتے دار کے ساتھ تھانے پہنچیں جہاں انسپکٹر منوج شرما سے پسٹل چل گیا اور گولی سیدھا خاتون کے سر میں جالگی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگئیں۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لئے جواہر لال نہرو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے۔

خاتون کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پولیس پاسپورٹ کا این او سی دینے کےلیے خاتون سے رشوت مانگ رہی تھی اور ان کی تھانے میں پولیس سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔

واقعے میں ملوث انسپکٹر منوج شرما کو معطل کرکے اس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے تاہم وہ فرار ہے اور تاحال قانون کی گرفت سے باہر ہے۔

Unbelievable. Cop accidentally shoots woman in the head inside police station during passport police verification visit in Aligarh, UP. Woman critical, in ICU. pic.twitter.com/ZbjowHNTzg

