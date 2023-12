حنا بیات نے اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ مہم کو بکواس قرار دے دیا، عوام سیخ پا

لاہور: پاکستانی شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ حنا بیات نے اسرائیل کے خلاف غیر ملکی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم کو بکواس قرار دے دیا جس پر انہیں سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔

سوشل میڈیا پر ان کے ایک تازہ انٹرویو کا کلپ وائرل ہے جس میں بائیکاٹ مہم پر وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ بہت عجیب اور ایک بکواس قسم کی جنگ چل رہی ہے جس میں ان کے کچھ جاننے والے بھی شامل ہیں۔

انہوں نے مزید کہا ’لوگ کہہ رہے ہیں غیر ملکی فاسٹ فوڈ نہ کھائیں، اسٹاربکس نہ پیئیں، پیپسی نہ پیئیں لیکن وہ سوشل میڈیا استعمال کریں گے‘۔

حنا بیات نے بائیکاٹ کرنے والوں کو جاہل قرار دیتے ہوئے کہ لوگ کسی بھی چیز کو ٹول کے طور اپنی بہتری کیلئے استعمال کرسکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر حنا بیات کا کلپ پوسٹ ہوتے ہی وائرل ہوگیا ہے اور لوگ انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنارہے ہیں۔

What is she trying to say??

Social media is a tool to raise your voice. But McDonalds and Starbucks serve no purpose other than increase belly fat.

False equivalence.

— Irena Akbar (@irenaakbar) December 10, 2023