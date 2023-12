انا للہ وانا الیہ راجعون، آسٹریلوی ہائی کمشنر کا ڈی آئی خان واقعے پر اظہار تعزیت

اسلام آباد: پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاک انس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے اور شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

نیل ہاک انس نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کی۔

Deeply saddened by the terrorist attack and loss of life among security forces in DI Khan, KPK today. Our heartfelt condolences to the affected families. Our thoughts and prayers are with them at this difficult time. إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون #DeraIsmailKhan”

