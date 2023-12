پرتھ ٹیسٹ؛ پاکستان نے پلئینگ الیون کا اعلان کردیا، 2 کھلاڑی ڈیبیو کریں گے

پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میچ کیلئے پلئینگ الیون کا اعلان کردیا۔

دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل پرتھ کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا، میچ سے ایک روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرتھ ٹیسٹ کیلئے 11 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا ہے۔

پلئینگ الیون میں شامل دو نوجوان کرکٹر آسٹریلیا کے خلاف میچ میں عامر جمال اور خرم شہزاد ڈیبیو کریں گے۔

مزید پڑھیں: پرتھ اسٹیڈیم؛ پاکستانی شائقین کیلیے مخصوص اسٹینڈ قائم، حلال کھانا بھی دستیاب ہوگا

قومی ٹیم کی قیادت کپتان شان مسعود کے سپرد ہوگی جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں امام الحق، عبداللہ شفیق، بابراعظم، سعود شکیل، سرفراز احمد، سلمان علی آغا، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، عامر جمال اور خرم شہزاد شامل ہیں۔

مزید پڑھیں: پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز؛ ٹرافی کی رونمائی کردی گئی

کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میچ کو ’’ویسٹ ٹیسٹ‘‘ کا نام دیا ہے۔

دوسری جانب پاکستانی شائقین کیلئے کرکٹ آسٹریلیا نے مخصوص اسٹینڈ بنادیا ہے جسکا نام پاکستان بے رکھا گیا ہے، اس اسٹینڈ میں فینز کو ٹکٹ رعائیتی نرخوں پر بھی دستیاب ہوگا جبکہ حلال کھانے بھی فراہم کیا جائے گا۔

Playing XI for first Test

Aamir Jamal and Khurram Shahzad are set to make their Test debut #AUSvPAK pic.twitter.com/4GqRRKZC6J

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 13, 2023