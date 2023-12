فلسطینیوں کی شہادت کا مذاق اڑانا معروف فیشن برانڈ کو مہنگا پڑگیا

انٹرنیشنل فیشن برانڈ زارا کی جانب سے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں کا مذاق اڑانے پر امریکا میں ہزاروں افراد نے آؤٹ لیٹ کے باہر کپڑے پھینک دیئے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مہنگے ترین فیشن برانڈ کے کپڑے سڑک پر پڑے ہیں۔

گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر معروف فیشن برابڈ زارا نے ایک اشتہاری مہم چلائی تھی جس میں اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، فوٹو شوٹ میں ماڈل نے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش کا مجسمہ اپنے کندھے پر اُٹھایا ہوا تھا۔

تبصرہ نگاروں نے ان اشتہارات پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اشہتاری تصاویر سفید کفنوں میں ڈھکے ہوئے غزہ میں اجتماعی قبروں میں مرنے والوں کی تصاویر سے مشابہت رکھتی ہیں۔

فیشن برانڈ کی اشہاری تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو بائیکاٹ مہم زور پکڑ گئی اور دنیا بھر میں فلسطین کے حمایتی افراد نے برانڈ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔

After Zara made an insulting advertisement about the Gaza War, the American people threw all Zara clothes in front of the company #zara #BoycottZara #IsraeliTerroristState #Gaza_Geniocide #StrikeForGaza #ابو_عبيدة pic.twitter.com/W0kcjWb0Cp

شدید احتجاج اور بائیکاٹ کے بعد گزشتہ روز انٹرنیشنل برانڈ نے معذرت کی جبکہ اشتہاری مہم کو اپنی آفیشل ویب سائٹ سمیت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ڈیلیٹ کردیا۔ واضح رہے کہ 68 روز سے جاری غزہ میں اسرائیلی درندگی کے باعث 13 ہزار سے زائد افراد شہید ہوچکے ہیں، جس میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔

JUST IN: — After ZARA’s insulting advertisement about the Gaza war, the American people threw all the clothes of the brand ‘ZARA’ in front of the company. #RIPZaharapic.twitter.com/Zw5X6R4aRt

— Sci Tech Info (@InfoTec16286048) December 13, 2023