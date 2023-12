پرتھ ٹیسٹ؛ بابراعظم نے اہم سنگ میل عبور کرلیا

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابراعظم نے آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میچ شرکت کرکے کیرئیر کا 50 واں ٹیسٹ میچ کھیلنے کا سنگ میل عبور کرلیا۔

نومنتخب ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے بابراعظم کو 50 ویں ٹیسٹ کیپ اور سووینئر پیش کیا، وہ یہ کارنامہ سرانجام دینے والے 32 ویں پاکستانی کرکٹر ہیں۔

ٹیسٹ کرکٹ میں بابراعظم نے 47.47 کی اوسط سے پاکستانی کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 ہزار 772 رنز بنارکھے ہیں۔

مزید پڑھیں: آسٹریلیا کیخلاف ٹیسٹ سیریز؛ شاہین آفریدی نائب کپتان مقرر

انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیرئیر میں 26 نصف سینچریاں اور 9 سینچریاں اسکور کررکھی ہیں جبکہ انکا سب سے بڑا انفرادی اسکور 196 رنز ہے، جو بابراعظم نے آسٹریلیا کے خلاف ہی بنایا تھا۔

دوسری جانب آسٹریلیا کے خلاف سیریز کیلئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین آفریدی کو نائب کپتان مقرر کیا ہے۔

Celebrating @babarazam258‘s feat

Special souvenir and cap presented to the top player on his 50th Test appearance by Pakistan captain @shani_official #AUSvPAK pic.twitter.com/5fvE5CyMsv

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 14, 2023