سوشل میڈیا پر بحث و تکرار کے بعد حفیظ اور وان کی خوشگوار ملاقات

سوشل میڈیا پر بحث و تکرار کے بعد پرتھ میں محمد حفیظ اور سابق انگلش کپتان مائیکل وان کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوگئی۔

پاکستان ٹیم پرتھ میں میزبان آسٹریلیا کیخلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، مائیکل وان کمنٹری کیلیے موجود ہیں، انگلش کپتان نے سوشل میڈیا پر پاکستان ٹیم ڈائریکٹر سے ملاقات کی تصویر شیئر کی۔

Great to catch up with @MHafeez22 in #Perth .. pic.twitter.com/61TEyfX3I1

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2023