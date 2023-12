نام سے متعلق افواہوں سے تنگ پریتی زنٹا کا بوبی دیول پر الزام

ماضی کی مقبول ترین بالی ووڈ اداکارہ پریتی زنٹا نے اپنے نام سے متعلق افواہوں کا ذمہ دار ساتھی اداکار بوبی دیول کو ٹھہرا دیا۔

پریتی زنٹا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں اُنہوں نے کہا کہ “بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میرا اصل نام ‘پریتی زنٹا’ ہے یا ‘پریتم سنگھ زنٹا’ ہے، تو میں صرف یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پریتم سنگھ زنٹا میرا نام نہیں ہے”۔

اداکارہ نے کہا کہ “مجھے نہیں معلوم کہ گوگل اور وکی پیڈیا پر میرا نام ‘پریتم سنگھ زنٹا’ کیوں لکھا گیا ہے لیکن میرا اصل نام ہمیشہ سے ہی پریتی زنٹا رہا ہے”۔

اُنہوں نے مزید کہا کہ “مجھے امید ہے کہ اب سب کو میرا اصل نام معلوم ہوگیا ہوگا، میں دوبارہ واضح کررہی ہوں کہ میرا نام پریتی زنٹا ہے”۔

ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے پریتی زنٹا نے کیپشن میں لکھا کہ “گزشتہ کچھ برسوں سے میں نے میڈیا کے مختلف مضامین میں مسلسل پڑھا ہے کہ میں نے اپنا نام پریتم سنگھ زنٹا سے بدل کر پریتی زنٹا کر لیا ہے”۔

پریتی زنٹا نے کہا کہ “میں نے کئی بار میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ فلم ‘سولجر’ کے سیٹ پر میرے ساتھی اداکار بوبی دیول مجھے مذاق میں تنگ کرنے کے لیے پریتم سنگھ زنٹا کہہ کر پکارتے تھے”۔

اداکارہ نے کہا کہ “بوبی دیول کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا اصل نام پریتم سنگھ زنٹا ہے، براہ کرم! آپ بوبی دیول سے پوچھیں کہ انہوں نے میرے لیے یہ نام کیوں منتخب کیا تھا”۔

Over the years I have consistently read in various media articles that I have changed my name from Pritam Singh Zinta to Preity Zinta. I have tried to set the record straight so many times by telling everyone that, on the sets of “Soldier” @thedeol called me Pritam Singh as a… pic.twitter.com/ibImRuMwhj

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 14, 2023