پریتی زنٹا کی ہمشکل امریکی اداکارہ کے چرچے

سوشل میڈیا صارفین نے ماضی کی مقبول ترین بالی ووڈ اداکارہ پریتی زنٹا کی ہمشکل امریکی اداکارہ ڈھونڈ لی۔

شاہ رخ خان، عمران ہاشمی، انیل کپور، رنبیر سنگھ اور لیجنڈری اداکار رجنی کانت کے ہمشکل کے بعد اب صارفین نے پریتی زنٹا کی ہمشکل بھی تلاش کرلی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر “فلم اپڈیٹس” کے نام سے موجود تصدیق شدہ اکاوْنٹ نے معروف امریکی اداکارہ للی گلیڈسٹون کی تصویر پوسٹ کی۔

ایکس پر تصویر پوسٹ کرتے ہوئے “فلم اپڈیٹس” نے اعلان کیا کہ “فلم ‘کِلرز آف دی فلاور مون’ کی اداکارہ للی گلیڈسٹون کو 2024 کے اسپرٹ ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا ہے”۔

Lily Gladstone has been announced as the honorary chair for the 2024 Spirit Awards. pic.twitter.com/GLAOEhNHU4 — Film Updates (@FilmUpdates) December 14, 2023

امریکی اداکارہ کی تصویر نے سوشل میڈیا صارفین کو اُلجھن میں ڈال دیا اور وہ تبصرے کرکے پوچھنے لگے کہ پریتی زنٹا کی تصویر کیوں پوسٹ کی جبکہ کچھ صارفین نے تو ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے پر امریکی اداکارہ کے بجائے پریتی زنٹا کو مبارکباد دی۔

Why is preity zinta here? — knox (@knoxNishanth) December 15, 2023

But, why are you using Preity Zintas pic? — Dr Nazma (@nazmaaman) December 15, 2023

But why are u using Priety Zinta’s picture for this? — CA Anil Mittal (@Caanilmittal) December 15, 2023

دراصل، ایکس پر پوسٹ کی گئی تصویر میں بالی ووڈ اسٹار پریتی زنٹا سے امریکی اداکارہ للی گلیڈسٹون کی غیرمعمولی مماثلت نے مداحوں کو حیران و پریشان کیا۔