پہلے نامزد مسلم امریکی جج سے ٹرمپ کے سینیٹرز کا نفرت آمیز انٹرویو، ویڈیو وائرل

واشنگٹن: صدر جوبائیڈن کی وفاقی عدالت کے لیے پہلے پاکستانی مسلم جج عدیل منگی کی نامزدگی کی سینیٹ سے توثیق کے لیے ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کے سینیٹرز نے بدتمیزی کی اور اسلام فوبک سوالات کی بچھاڑ کردی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سینیٹ میں عدیل منگی کی بطور جج نامزدگی کی توثیقی مرحلے میں ریپبلکنز سینیٹرز ٹام کاٹن، ٹیڈ کروز اور جوش ہولی نے نفرت آمیز رویہ اپنایا۔

ٹرمپ کی جماعت ریپبلکنز کے سینیٹرز نے عدیل منگی سے نائن الیون، اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے اور مسئلہ فلسطین سے متعلق سوالات کیے جن میں مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

In case you missed it, Mr. Mangi unequivocally denounced *any* acts of antisemitism or bigotry.

Adeel Mangi will be a phenomenal and historic circuit court judge once confirmed. https://t.co/gsQPklg4Uo pic.twitter.com/HXUDATAHIL

— Senate Judiciary Committee (@JudiciaryDems) December 13, 2023