شاہ رخ خان نے ’ڈنکی‘ کو اپنے کیریئر کی بہترین فلم قرار دے دیا

دبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم ’ڈنکی‘ کی ریلیز جیسے جیسے قریب آتی جارہی ہے اس کی تشہیری مہم زور پکڑتی جارہی ہے۔

دبئی کے ڈیرہ سٹی سینٹر میں فلم کی تشہیر کیلئے ایک بڑا ایونٹ سجایا گیا جہاں اداکار کے سیکڑوں مداح موجود تھے اور وہاں کنگ خان نے اپنی پرفارمنس بھی دی۔

اس موقع پر شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی نے اداکار کے کیریئر کی بہترین فلم بنائی ہے اور ہیرانی سر نے بھی ایسی فلم پہلے نہیں بنائی۔

انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے فلم کو مکمل کرکے اسے دیکھا تو یوں لگا جیسے راجو سر نے محبت کی ایک ایسی کہانی بنادی ہے جو زمانوں پر محیط ہے۔

King Khan talks about the essence of #Dunki in Dubai ❤️ #ShahRukhKhan #DunkiInDubai #DunkiAdvanceBookings pic.twitter.com/OIZgCv6bs8

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 17, 2023