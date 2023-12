آن لائن ڈلیوری کھانے میں سے لال بیگ نکل آیا

نئی دہلی: ایسے واقعات آج کل کافی عام ہوگئے ہیں جس میں آرڈر کیے گئے کھانوں میں زندہ، مردہ جانور یا کیڑے نکل آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارت میں پیش آیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ہرشیتا نامی خاتون کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں انہوں آن لائن ایک ریسٹورنٹ سے کھانا منگوایا لیکن اس میں سے مرا ہوا ایک لال بیگ نکلا۔

ہرشیتا نے ایکس پر اس افسوسناک واقعے کی ویڈیو بنا کر پوسٹ کی اور لکھا کہ یہ حرکت انتہائی قابلِ نفرت ہے۔ ہرشیتا نے زوماٹو (بھارت کی آن لان فوڈ ڈلیوری کمپنیوں میں سے ایک) کے ذریعے Tapri By The Corner نامی ریسٹورنٹ سے فرائیڈ رائس منگوائے تھے۔ آرڈر آنے پر جب خاتون نے فرائیڈ رائس کا ڈبہ کھولا تو اندر ایک لال بیگ مرا ہوا تھا۔

@deepigoyal @jagograhakjago @zomato

I orderd chicken fried rice in zomato from restaurent “TAPRI BY THE CORNER”. I got cockroach in my food.

Absolutely disgusted with my order! This is completely unacceptable and unhygienic. Need an immediate resolution. #Zomato #FoodSafety” pic.twitter.com/f0JEqpKNSJ

— Harshitha (@Harshit99115881) December 12, 2023