غلط کھلاڑی کی خریداری! پریتی زنٹا کی فرنچائز کا وضاحتی بیان جاری

انڈین پریمئیر لیگ (آئی پی ایل) 2024 کے ڈرافٹس میں بالی ووڈ اداکارہ پریتی زنٹا کی جانب سے غلط کھلاڑی چُننے پر معروف فرنچائز پنجاب کنگز نے وضاحتی بیان جاری کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر پنجاب کنگز آفیشل آکاؤنٹ سے ٹوئٹ کرتے ہوئے وضاحت پیش کی کہ آئی پی ایل 2024 ڈرافٹس میں غلط کھلاڑی کو چُننے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔

فرنچائز کے سی ای او ستیش مینن کا کہنا ہے کہ فہرست میں دو ایک جیسے ناموں کی موجودگی کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی، ہم بخوشی اس بات پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ششانک سنگھ اب ہمارا حصہ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کرکٹر کی کارکردگی میں نکھار آیا ہے اور فرنچائز نئے ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہے۔

قبل ازیں گزشتہ روز ٹوئٹر پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پنجاب کنگز کی شریک مالک پریتی زنٹا اور انکی ٹیم کے اراکین نے غیر ارادی طور پر ششانک سنگھ کھلاڑی کو اسکواڈ کا حصہ بنایا تھا، آرگنائزر نے کرکٹر کو 20 لاکھ روپے کی نیلامی کیساتھ بولی کا آغاز کیا تو فرنچائز نے فوری طور پر انہیں خرید لیا بعدازاں انہیں غلطی کا احساس ہوا تاہم جب تک بہت دیر ہوچکی تھی۔

پریتی زنٹا نے کھلاڑی کی نیلامی کیلئے پیڈل اٹھایا اور آرگنائزر نے پلئیر کے پنجاب کنگز میں شمولیت کا اعلان کردیا تاہم کنگز نے فیصلہ واپس لینے کا کہا تو میزبان نے انکار کردیا اور یوں کھلاڑی انکے اسکواڈ کا حصہ بن گیا۔

دوسری جانب پنجاب کنگز میں حادثاتی طور پر ڈرافٹ میں نام آنے پر کھلاڑی بھی حیران ہے، انہوں نے سال 2022 کے سیزن میں سن رائزرز حیدرآباد کی نمائندگی کی تھی۔

Two players of similar names on the IPL list created confusion. I am delighted to share that the right Shashank Singh has been onboarded. He has put out some noteworthy performances, and we’re ready to unleash his talent.

– Satish Menon

CEO, Punjab Kings.

