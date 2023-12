’سالار‘ نے اوپننگ ڈے پر 178 کروڑ کا بزنس کرکے سارے ریکارڈ توڑ دیئے

ممبئی: سپر اسٹار پرابھاس کی ’سالار‘ نے اوپننگ ڈے پر 178 کروڑ کا بزنس کرکے ہندی سینما کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے۔

’سالار‘ نے شاہ رخ خان کی فلم ’جوان‘ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس نے اپنے اوپننگ ڈے میں انڈین باکس آفس میں 75 کروڑ کا بزنس کیا جبکہ پرابھاس کی فلم نے 95 سے زائد کا بزنس سمیٹا ہے۔

بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق فلم دو پارٹ میں بنائی جائے گی، پرابھاس ’سالار‘ کے کردار میں جبکہ پرتھوی راج سوکومان ’ورادراجا منرا‘ کے کردار میں ایکشن دیں گے۔

The most violent man announced his arrival ⚠️#SalaarCeaseFire hits . (worldwide) on the opening day!

— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) December 23, 2023