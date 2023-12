میلبرن ٹیسٹ؛ رضوان کا آؤٹ سوشل میڈیا پر زیر بحث آگیا

میلبرن ٹیسٹ میں وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا آؤٹ سوشل میڈیا پر زیر بحث آگیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر میلبرن ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز پیٹ کمنز کی گیند پر محمد رضوان کے آؤٹ پر سوشل میڈیا پر تھرڈ امپائر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

پیٹ کمنز کی گیند پر رضوان نے بال پر جھکنے کی کوشش کی تاہم بال گلفوز کے اسٹریپ کو لگتی ہوئی وکٹ کیپر ایلکس کیری کے پاس گئی، اپیل کرنے پر آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ قرار نہ دیا تاہم ریویو کرنے پر تھرڈ امپائر نے فیلڈنگ سائیڈ کے حق میں فیصلہ سنایا۔

صارفین کا کہنا ہے کہ ری پلے میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اسنیکو میٹر اور ہاٹ اسپاٹ پر واضح طور پر کوئی نشان نظر نہیں آرہا تو رضوان کو آؤٹ کیوں قرار دیا گیا۔

خیال رہے کہ آئی سی سی قوانین کے مطابق اگر گیند بلےباز کے دستانے کو چھوتی ہوئی فیلڈر کے ہاتھ میں جاتی ہے تو آؤٹ قرار دیا جاتا ہے۔

پاکستان کو میلبرن ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 79 رنز سے شکست دیکر سیریز میں 0-2 کی برتری حاصل کرلی ہے۔

There was no mark on hotspot, No clear spike on snicko then how they have changed the on field umpire decision and given it out ?#PAKvsAUS #Rizwan pic.twitter.com/lpBFmBsSkU — JIMMRZ (@Jimmrz_) December 29, 2023