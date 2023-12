تامل سپر اسٹار وجے تھالاپتی پر جوتے سے حملہ

ممبئی: بھارت کی تامل فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار وجے تھالاپتی پر جوتا پھینک کر حملہ کیا گیا ہے۔

انڈین میڈیا کے مطابق وجے تھالاپتی کے ساتھ یہ واقعہ بھارت کے نامور اداکار اور سیاست دان وجے کانت کی آخری رسومات کی تقریب میں پیش آیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اداکار اپنے مداحوں کے حصار میں تقریب سے واپس جارہے ہیں جب ایک جوتا ان کی طرف آتا ہے اور انہیں لگ جاتا ہے۔

A very sad and Shameful act by unknown people.

Actor Vijay Attacked by slipper at captain Vijaykanth’s Funeral.#Vijayakanth #VijayThalapathy #ThalapathyVijay pic.twitter.com/and47X8FkI

— PRASHU (@PRASHU_PP) December 29, 2023