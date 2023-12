شاہ رخ خان کی ’ڈنکی‘ نے پوری دنیا میں 323 کروڑ کا بزنس کرلیا

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی نئی کامیڈی ڈراما فلم ’ڈنکی‘ نے پوری دنیا میں 323 کروڑ کا بزنس کرلیا۔

پرابھاس کی فلم ’سالار‘ کی ریلیز کے بعد ’ڈنکی‘ کا بزنس متاثر ہوا تھا لیکن اب اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور صرف ایک ہفتے میں یہ سنگ میل عبور ہوا ہے۔

دوسری طرف پرابھاس کی فلم ’سالار‘ نے اوپننگ ڈے پر 178 کروڑ کا ریکارڈ توڑ بزنس کرکے انڈسٹری میں تہلکہ مچادیا ہے ارر اس کا ایک ہفتے کا مجموعی بزنس 500 کروڑ تک جا پہنچا ہے۔

