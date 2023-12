اسلام آباد: چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو آر اوز دفاتر میں داخلے سے روکا جا رہا ہے۔

چئیرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مذمتی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج عام انتخابات کی جانب پہلا قدم جنرل نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ملک بھر میں پی ٹی آئی امیدواروں کے خلاف ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال زوروں پر ہے۔

بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ امیدواروں کے تجویز و حمایت کنندگان یا خود ان امیدواروں کو کھلے عام ہراساں اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کے آر اوز کے دفاتر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام ہتھکنڈے اختیارات کے ناجائز استعمال اور انتخابی عمل میں مداخلت کی بدترین مثال ہے، یہ تمام حربے الیکشن کمیشن کی اپنے آئینی فرائض کی انجام دہی میں واضح ناکامی کا ثبوت ہے۔

بیرسٹر گوہر خان نے مزید کہا کہ ہم ان حربوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، پی ٹی آئی ٹائیگرز 08 فروری تک اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے۔

[English subtitles]

Plainclothes law enforcement officials, in broad daylight, abduct Shakeel Abbasi, a PTI election candidate, as soon as they confirm he’s not from convict Nawaz Sharif’s party. The police and other civil agencies have been targeting PTI’s candidates and… pic.twitter.com/GjrrspPMXZ — PTI USA Official (@PTIOfficialUSA) December 30, 2023