اسرائیلی بمباری میں وزیر مذہبی اوقاف اور مسجد اقصیٰ کے سابق مبلغ شہید

غزہ: اسرائیل کے فضائی حملے میں مسجد اقصیٰ کے سابق مبلغ اور فلسطینی وزیر برائے مذہبی امور شیخ یوسف سلامہ شہید ہوگئے۔

ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیر گردش غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی بمباری میں فلسطین کی ایک اہم مذہبی شخصیت اور مبلغ شیخ یوسف سلامہ شہید ہوگئے۔

فلسطین اتھارٹی اور حماس کی جانب سے اس خبر پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں ہونے والا یہ یہ سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔

⚡️Minister of Endowments and former preacher of Al-Aqsa, Sheikh Yusuf Salama, was martyred in an Israeli bombing in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/zHCt30blOc

— War Monitor (@WarMonitors) December 31, 2023