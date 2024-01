سید علی گیلانی کی تحریک حریت جموں و کشمیر غیرقانونی قرار

نئی دہلی: بھارت نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کرنے والے مرحوم رہنما سید علی گیلانی کی جماعت تحریک حریت جموں وکشمیرکوغیرقانونی قرار دے دیا۔

مودی سرکار کے مسلمان اور کشمیر دشمن وزیرداخلہ امیت شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ” ایکس” (سابقہ ٹوئٹر) پر بیان میں سید علی گیلانی مرحوم کی جماعت تحریک جموں و کشمیر پرممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور مقبوضہ کشمیر میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا الزام عائد کیا۔

بھارتی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تحریک جموں و کشمیر کو غیر قانونی سرگرمیوں کے ایکٹ یو اے پی اے کے تحت غیرقانونی قرار دیا گیا ہے۔

The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an ‘Unlawful Association’ under UAPA.

The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…

