سعودی عرب میں نئے سال پر شاندار آتش بازی،  کنسرٹ کا انعقاد

ریاض: نئے سال کی آمد پر سعودی عرب میں آتشبازی کے ساتھ ساتھ کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔

سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں نئے سال کے آغاز پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہزاروں افراد نے جن میں غیرملکی بھی شامل تھے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ریاض سیزن کے تحت کنسرٹ کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں ملکی اور غیر ملکی گلوکاروں نے پرفارم کیا۔ موسیقی اور راگ رنگ کا یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا۔

ليلة من الخيال تحت أضواء الألعاب النارية المدهشة في #ديزني_ذاكاسل

A magical night under the enchanting fireworks at #DisneyTheCastle #Disney#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/9XzKuWbLw2

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2023