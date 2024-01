جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری

ٹوکیو: جاپان کے مشرقی علاقوں میں 7.4 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔

امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھی اور یہ جاپان کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں محسوس کیا گیا۔

Just IN:— Tsunami waves surge across Japan’s western coast after a massive 7.4 magnitude earthquake. pic.twitter.com/PNg8pRqFRS

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 1, 2024