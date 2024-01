صوفہ نما گاڑی سوشل میڈیا پر ایک بار پھر وائرل ہوگئی

ممبئی: بھارت کے بڑی کاروباری شخصیتوں میں سے ایک آنند ماہندرا نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دو لڑکوں کو سڑکوں پرصوفہ نما گاڑی چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

اگرچہ یہ ویڈیو پرانی ہے تاہم ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ماہندرا گروپ آف کمپنیز کے مالک آنند ماہندر انے سوشل میڈیا صارفین کو دلچسپ پیغام دیا ہے۔

Just a fun project? Yes, but look at the passion and engineering effort that went into it. If a country has to become a giant in automobiles, it needs many such ‘garage’ inventors…

Happy driving kids, and I’d like to see the look on the face of the RTO inspector in India, when… pic.twitter.com/sOLXCpebTU

— anand mahindra (@anandmahindra) December 30, 2023