اسرائیلی فوج کی غزہ میں مسجد کی بے حرمتی کی ویڈیو جاری

غزہ: اسرائیل کی فوج نے غزہ میں ایک مسجد کی بے حرمتی کرکے اڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی ایک خالی مسجد میں فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر انتہائی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اسرائیلی فوج مسجد کے اندر ناچتے ہوئے دھماکا خیز مواد نصب کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اس دوران مسجد کی دیواروں پر فائرنگ بھی کی جارہی ہوتی ہے۔

Israeli soldiers published footage showing them mocking and destroying a mosque in Gaza. pic.twitter.com/SHFLh8t3H4

— Quds News Network (@QudsNen) December 31, 2023