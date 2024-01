پاکستانی اوپنرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کروالیا

نئے سال کے آغاز پر قومی ٹیم کے اوپنرز عبداللہ شفیق اور صائم ایوب نے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کروالیا۔

ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر شروع ہونے والے میچ کی پہلی اننگز میں اوپنرز صفر پر پویلین لوٹے ہوں۔

کھیل کے آغاز پر عبداللہ شفیق کو مچل اسٹارک نے دوسری گیند پر آؤٹ کیا جبکہ ڈیبیو کرنے والے صائم ایوب بھی ایلکس کیری کو کیچ تھما بیٹھے۔

مزید پڑھیں: 2021 سے پاکستان دیگر ممالک سے زیادہ 15 ٹیسٹ کیپس بانٹ چکا

سڈنی ٹیسٹ کے دوران قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو درست ثابت نہ ہوا، پاکستانی ٹیم کے اوپنرز صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ مڈل آرڈر بیٹر محمد رضوان اور آغا سلمان نے ٹیم کی پوزیشن کو سنبھالا تاہم وہ بھی 88 اور 53 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوگئے۔

ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار دونوں اوپنرز کے صفر پر آؤٹ ہونے کے ساتھ کیلنڈر ائیر کا آغاز ہوا۔

For the first time in Test history, a calendar year has started with both openers falling for a duck. #AusvPak

