چمکتی جلد کا راز پوچھنے پر علی ظفر کا دلچسپ جواب

لاہور: گلوکار اور اداکار علی ظفر نے چمکتی جلد کا راز پوچھنے والے مداح کو دلچسپ جواب دے دیا۔

گلوکارعلی ظفرسے سوشل میڈیا پر ایک صارف نے سوال پوچھا کہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ جلد پر اتنی چمک کیسے آتی ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی کوئی کریم استعمال نہیں کی۔

علی ظفر کا مزید کہنا تھا کہ جلد پر چمک کبھی بھی ان کریموں سے نہیں آتی جو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ” فئیرنیس ” اور “گلو” جیسے پرکشش الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ اصل چمک اندر سے آتی ہے۔

Never use any cream that says “fairness” “whiteness” or fancy words like “glow”. Glow ander se aata hai :)

But yes, use a good moisturiser and sun block daily.

Baqy, Acha socho, niyaat saaf rakho, acha khayo piyo, rooh ko paak rakho, gheebat mat kero, varzish kero….aur haan,… https://t.co/mdVXrhraaZ

— Ali Zafar (@AliZafarsays) January 3, 2024