شاہ رخ خان کی ’ڈنکی‘ نے دو ہفتوں میں 400 کروڑ کا بزنس کرلیا

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی نئی فلم ’ڈنکی‘ نے دو ہفتوں میں پوری دنیا سے 417 کروڑ سے زائد کا بزنس کرلیا، صرف انڈین باکس آفس میں بزنس 200 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔

’ڈنکی‘ کی کہانی اداکار کی پنجاب کے ایک گاؤں میں داخلے سے شروع ہوتی جہاں چار دوست لندن جانے کیلئے تیار ہیں لیکن انہیں قانونی طور پر مشکلات کا سامنا ہے۔

راج کمار ہیرانی نے کامیڈی اور جذبات کی آمیزش سے پانچ دوستوں کے لندن کی جانب غیرقانونی سفر کو یادگار تجربہ میں تبدیل کرکے ناظرین کو پیش کیا ہے۔

