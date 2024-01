اسٹار لنک فون سروس کے لیے پہلا سیٹلائٹ لانچ کردیا گیا

کیلیفورنیا: ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس نے اسٹار لنک فون سروس کے لیے پہلا سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ یہ سیٹلائٹ صارفین کو زمین پر موجود موبائل ٹاور سے رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اسپیس انٹرنیٹ نیٹورک سے جوڑ سکے گا۔

اسٹار لنک کی یہ ڈائریکٹ ٹو سیل سروس صارفین کو خلاء سے فون تک براہ راست سگنل بھیج کر وائس، ٹیکسٹ اور ڈیٹا کنیکٹیویٹی اس وقت فراہم کرے گی جب وہ ’ڈیڈ زون‘ یعنی ایسے مقام پر ہوں گے جہاں موبائل ٹاور کے ذریعے رابطہ ممکن نہیں ہوگا۔

امریکا میں فون کیریئرز کے ساتھ اشتراک ہونے کی وجہ سے عام 4 جی ایل ٹی ای اسمارٹ فون بغیر کسی اضافی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کے نئے اسٹار لنک نیٹورک سے جڑ سکیں گے۔

View of last night’s @Starlink satellite deployment, including the first six with Direct to Cell capabilities pic.twitter.com/tjrWMJfqH4

— SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024