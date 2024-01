عامر خان کے داماد نے اپنی شادی پر شارٹس اور بنیان کیوں پہنی؟ وجہ سامنے آگئی

ممبئی: بالی ووڈ اسٹار عامر خان کے داماد نے اپنی شادی کے دن روایتی شیروانی کے بجائے شارٹس اور بنیان پہن کر میڈیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرلی۔

گزشتہ روز ممبئی میں عامر خان کی بیٹی ارا خان اور نوپور شیکھرے کی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اس جوڑی نے شادی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پردستخط کیے۔

اس شادی میں عامر خان کے داماد نوپور شکھیرے اپنے لباس کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئے، اُنہوں نے اپنی شادی کے لیے شارٹس اور بنیان کا انتخاب کیا۔

نوپور شیکھرے روایتی انداز یعنی گھوڑے یا گاڑی پر بارات لانے کے بجائے اپنے دوستوں کے ہمراہ جاگنگ کرتے ہوئے شادی کے مقام ’تاج لینڈز اینڈ‘ تک پہنچے جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو دیکھ کر صارفین کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آخر کیوں نوپور شیکھرے نے شارٹس اور بنیان کا انتخاب کیا جس کی وجہ اب بھارتی میڈیا نے بتا دی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نوپور شیکھرے نے ستمبر 2022 میں، جب پہلی بار ارا خان کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا تو اُس وقت بھی اُنہوں نے شارٹس اور بنیان ہی پہنی ہوئی تھی، اُسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے نوپور نے اپنی شادی کے دن بھی اُسی طرز کا لباس زیب تن کیا۔

#NupurShikhare jogs his way to wedding venue and joins his Baaraat pic.twitter.com/g6B4ZVszkP

— Scroll And Play (@scrollandplay) January 3, 2024