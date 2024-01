غیرملکی جریدے سے عمران خان کے مضمون کے حوالے سے پوچھا جائے گا، نگران وزیراطلاعات

اسلام آباد: نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ غیرملکی جریدہ ‘دی اکنامسٹ’ میں بانی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) عمران خان کے شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے ایڈیٹر سے پوچھ رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ‘ہم دی اکانومسٹ’ کے ایڈیٹر کو مبینہ طور پر عمران خان کی جانب سے تحریر کردہ مضمون کے بارے میں لکھ رہے۔

نگران وزیراطلاعات نے کہا کہ یہ بات حیران اور پریشان کن ہے کہ میڈیا کے ایک معزز ادارے نے ایک ایسے فرد کے نام سے مضمون شائع کیا جو جیل میں ہے اور انھیں سزا ہو چکی ہے۔

Today, we are writing to the Editor of @TheEconomist about an article purportedly written by Mr. Imran Khan. It is puzzling and disconcerting that such an esteemed media outlet published an article in the name of an individual who is in jail and has been convicted.

