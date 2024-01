اہلِ کراچی کے لیے خوشخبری، جدید بسوں کی نئی کھیپ پہنچ گئی

کراچی: شہر قائد میں رہنے والوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ جدید بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ گئی۔

پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ چکی ہے، یہ بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں۔

Good News for #Karachi. New fleet of Buses finally reached at karachi. These Buses procured by PPP’s Sindh government and these are the second phase of #PeoplesBusService. Now People of Karachi will avail this amazing service with best transport and economical price. Public can… pic.twitter.com/xjCKSHb45n

