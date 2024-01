"ہر جگہ صنفی سیاست نہیں لائیں"، فلم 'انیمل' کی ٹیم کا جاوید اختر کو کرارا جواب

ممبئی: بالی ووڈ اسٹار رنبیر کپور کی بلاک بسٹر ایکشن فلم ‘انیمل’ کی ٹیم نے فلم پر نتقید کرنے پر معروف بھارتی شاعر اور گیت نگار جاوید اختر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق جاوید اختر نے حال ہی میں ایک انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت کی جہاں اُنہوں نے فلم ‘انیمل’ کا نام لیے بغیر، اس فلم کے سین کا حوالہ دیتے ہوئے فلم کی کامیابی پر کڑی تنقید کی تھی۔

جاوید اختر نے کہا تھا کہ “ایک فلم ہے جس میں ایک مرد کسی عورت سے اپنا جوتا چاٹنے کا مطالبہ کرتا ہے، فلم میں مرد کہتا ہے کہ عورت کو مارنا بالکل ٹھیک ہے اور اگر یہ فلم سُپر ہٹ ہوجائے تو یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے”۔

اس تنقید کے بعد، اب فلم ‘انیمل’ کی ٹیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاوید اختر کو ٹیگ کرتے ہوئے اُن کی تنقید پر ردعمل دیا ہے۔

مزید پڑھیں: جاوید اختر کی ‘انیمل’ پر تنقید، فلم کی کامیابی کو خطرناک قرار دیدیا

فلم ‘انیمل’ کی ٹیم نے اپنے ردعمل میں طنزیہ انداز میں کہا کہ “اگر آپ جیسی صلاحیت رکھنے والا رائٹر عاشق کی دھوکہ دہی کو نہیں سمجھ سکتا تو فن کے حوالے سے آپ کی سوچ اور نظریہ بالکل غلط ہے”۔

‘انیمل’ کی ٹیم نے کہا کہ “محبت کے نام پر مرد کے ہاتھوں دھوکہ کھانے والی عورت اگر اُس مرد سے اپنا جوتا چاٹنے کا کہتی تو آپ جیسے لوگ اسے حقوق نسواں کہہ کر بہت خوش ہوتے”۔

فلم کی ٹیم نے مزید کہا کہ “محبت کو صنفی سیاست سے آزاد رہنے دیں، فلم کی کہانی کو مرد اور عورت کا سوچ کر نہیں دیکھیں بلکہ انہیں صرف عاشق کہیں، عاشق نے دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، عاشق نے کہا میرا جوتا چاٹ، بات ختم”۔

Writer of your calibre cannot understand the betrayal of a lover (Between Zoya & Ranvijay) then all your art form is big FALSE & If a woman (betrayed and fooled by a man in the name of love) would have said “lick my shoe” then you guys would have celebrated it by calling it…

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) January 7, 2024