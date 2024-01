غزہ کے اسکول میں پناہ گزین جوڑے کی شادی

غزہ: اسرائیلی بمباری کے باعث رفح کے علاقے میں ایک اسکول میں پناہ لینے پر مجبور ہونے والے خاندانوں نے گھروں کو واپسی کی امیدیں دم توڑنے پر ایک جوڑے کی وہیں شادی کرادی۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت اور انسانیت سوز مظالم کے باعث غزہ میں انسانی المیے نے جنم لیا ہے۔ لاکھوں افراد اپنی جانیں بچانے کے لیے بسا بسایا گھر اور جما جمایا کاروبار چھوڑ کر پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔

7 اکتوبر سے جاری وحشیانہ بمباری میں ان لاکھوں افراد کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوچکے ہیں۔

A Palestinian couple celebrate their wedding in a school sheltering displaced people in Rafah, southern Gaza. Despite being internally displaced in Gaza, the couple found joy with their family and friends pic.twitter.com/ascHa7e3Pi

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 6, 2024