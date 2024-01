بھارتی وزیر اور اداکارہ سمرتی ایرانی کا مدینے کا دورہ

ریاض: بھارتی ٹیلی وژن انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور بی جے پی کی کابینہ کی وزیر سمرتی ایرانی حج اور عمرے سے متعلق معاہدے کے لیے 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے دورے میں سمرتی ایرانی کے ہمراہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ و پارلیمانی امور وی مرلی دھرن بھی اعلیٰ حکام سمیت موجود ہیں۔

بھارتی وفد نے سعودی حکام سے ملاقات میں حج 2024 سے متعلق ویزہ پالیسی اور سہولیات سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے ایک معاہدہ بھی طے پایا۔

معاہدے کے تحت مطابق بھارت کا حج کوٹا 1 لاکھ 75 ہزار اور 25 ہے جن میں سے 35 ہزار 5 عازمین حج گروپ آپریٹرز جب کہ ایک لاکھ 40 ہزار 20 حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سفر مقدس طے کریں گے۔

Undertook a historic journey to Madinah today, one of Islam’s holiest cities included a visit to the periphery of the revered Prophet’s Mosque, Al Masjid Al Nabwi, the mountain of Uhud, and periphery of the Quba Mosque – the first Mosque of Islam. The significance of the visit to… pic.twitter.com/WgbUJeJTLv

— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 8, 2024