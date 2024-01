"علی ظفر کی گائیکی کی فین ہوں"، شریا گھوشال

ممبئی: بھارت کی نامور گلوکارہ شریا گھوشال نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی گلوکار علی ظفر اور اُن کے سُپر ہٹ گانے ‘جھوم’ کی بہت بڑی مداح ہیں۔

شریا گھوشال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر علی ظفر کے نام ایک پوسٹ کی جس میں اُنہوں نے کہا کہ “میں ہمیشہ سے علی ظفر اور اُن کے خوبصورت گانے ‘جھوم’ کی بہت بڑی مداح رہی ہوں”۔

بھارتی گلوکارہ نے کہا کہ “علی ظفر کا گانا جھوم، میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں اس سُپر ہٹ گانے کو فلم ‘کراک’ میں اپنی اور وشال مشرا کی آواز میں سُننے کے لیے انتظار نہیں کرسکتی”۔

مزید پڑھیں: گلوکار علی ظفر کے گانے بھارت میں ٹاپ ٹرینڈ پر پہنچ گئے

شریا گھوشال کی محبت بھری پوسٹ پر ردعمل دیتے ہوئے علی ظفر نے کہا کہ “آپ کے مہربان الفاظ کے لیے شکریہ، میرے لیے آپ متاثر کن اور مشہور گلوکاروں میں سے ایک ہیں”۔

علی ظفر نے کہا کہ “میں بھی آپ کی اور وشال مشرا کی آواز میں اپنا گانا ‘جھوم’ سُننے کے لیے انتظار نہیں کرسکتا، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں اس گانے کو بہترین انداز میں گائیں گے”۔

Thank you for your kind words, @shreyaghoshal. You’re one of the most inspiring and iconic singers of our times yourself. I can’t wait to hear this composition that has been very close to my heart too in your and the super soulful @VishalMMishra’s voice. I have complete faith… https://t.co/hmTmw6vGK1

— Ali Zafar (@AliZafarsays) January 8, 2024