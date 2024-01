اکشے کمار اور ٹائیگر شیروف کی نئی فلم کی دنیا کے 15 شہروں میں شوٹنگ

ممبئی: بالی وڈ اسٹار اکشے کمار اور ٹائیگر شیروف کی نئی فلم ’بڑے میاں چھوٹے میاں‘ کی شوٹنگ کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔

فلم میکرز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں مداحوں کو بتایا کہ فلم چار مختلف ملکوں کے 15 شہروں میں شوٹ کی گئی ہے۔

سوشل میڈیا پوسٹ میں مداحوں کا تجسس بڑھانے کیلئے فلم کے ایڈیٹنگ روم سے کچھ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔

#BMCMTeaser – Get ready for a crazy ride with mind-blowing visuals and jaw-dropping action choreography… The film has been shot in 4 different countries and 15 world cities. @akshaykumar @iTIGERSHROFF @PrithviOfficial @aliabbaszafar @jackkybhagnani @honeybhagnani @AAZFILMZ pic.twitter.com/TDa8YhfaIz

