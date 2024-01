اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں بیل گھس گیا، ویڈیو وائرل

نئی دہلی: اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک برانچ میں بیل کے گھسنے سے افراتفری پھیل گئی۔

بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے اناؤ میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ میں سردی سے پریشان ایک بیل گھس گیا۔ بیل کی بینک میں انٹری کا احساس ہوتے ہی افراتفری مچ گئی۔

In a video, now gone viral, a bull can be seen entering the SBI Unnao branch in Uttar Pradesh.#bank #sbi #bull #uttarpradesh #unnao pic.twitter.com/OzZ4AvADkf

