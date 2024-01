آسٹریلین اوپن میں نواک جوکوویچ کی کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

ٹینس اسٹار نواک جوکوویچ کی آسٹریلین اوپن کے دوران کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سربیا سے تعلق رکھنے والے نواک جوکوویچ ٹینس کورٹ میں کرکٹ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ انکے حریف نے انہیں بالنگ کروائی۔

حریف کھلاڑی نے ٹینس اسٹار کو پہلی بال کروائی جس پر وہ شارٹ کھیلنے میں ناکام رہے جبکہ دوسری گیند پر انہوں نے بیٹ پھینک کر گیند کو ٹینس سے ہٹ کیا جو شائقین کے درمیان جاگری۔

ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے جبکہ مداح انکے کرکٹ سے لگاؤ کو بھی داد دے رہے ہیں۔

Is it too late to add him to the test squad?! From the sounds of it the selectors are open to trying things out…@DjokerNole • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/VAJq2KFShr

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2024