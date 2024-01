فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی عدالت میں اسرائیل کیخلاف سماعت

دی ہیگ: اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت برائے انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی پر جنوبی افریقا کی مقدمے کی پہلی سماعت کا آغاز ہوگیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقا نے 84 صفحات پر مشتمل پٹیشن دائر کی تھی جس میں اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔

جس پر آج پہلی سماعت کا آغاز ہوگیا جس کی سنوائی 15 ججز کا پینل کر رہا ہے جب کہ درخواست گزار جنوبی افریقا اور دفاع کرنے والے اسرائیل کے نمائندے بھی بطور جج حصہ بنیں گے۔

اس وقت عالمی عدالت انصاف میں 15 ججز جن ممالک سے ہیں ان میں امریکا، روس، چین، فرانس اور بھارت بھی شامل ہیں۔ امریکا اور روس بالترتیب عدالت کے صدر اور نائب صدر ہیں۔

South Africa filed a lawsuit against the State of Israel, accusing it of carrying out genocide in Palestine’s Gaza since October 7.

The 84-page filing covers a range of acts Israel has committed, from mass killing and destruction to cutting off Gaza’s entire population from… pic.twitter.com/Sc1DRTiDcb

