پاکستانی نژاد امریکی فوزیہ جنجوعہ نیو جرسی کے شہر کی میئر بن گئیں

نیو جرسی: پاکستانی نژاد امریکی فوزیہ جنجوعہ ریاست نیوجرسی کے شہر ماؤنٹ لوریل کی میئر منتخب ہوگئیں۔

امریکی میڈیا کے مطابق پہلی پاکستانی خاتون امریکی مئیر فوزیہ جنجوعہ نے اپنے شوہر اور 4 بچوں کی موجودگی میں قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔فوزیہ جنجوعہ کا کہنا ہے کہ پہلی مسلمان اور پاکستانی نژاد مئیر بننا میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ مجھے اپنے پاکستانی پس منظر پر فخر ہے۔

It is such a great honor to administer the oaths of office tonight in Mount Laurel. It was extremely special to celebrate my dear friends — Mayor Fozia Janjua (1st Muslim & South Asian Mayor in township history) & Deputy Mayor Nik Moustakas on this historic occasion. pic.twitter.com/LaZB4GluKR

— Carol Murphy (@carolmurphyNJ) January 3, 2024