بگ بیش لیگ؛ وارنر کی ہیلی کاپٹر میں اسٹیڈیم آمد کی ویڈیو وائرل

آسٹریلوی جارح مزاج بیٹر ڈیویڈ وارنر کی بگ بیش لیگ (بی بی ایل) میچ میں شرکت کیلئے ہیلی کاپٹر میں اسٹیڈیم آمد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

وارنز کے بھائی کی شادی نارتھ سڈنی میں طے تھی جہاں سے گراؤنڈ کا فاصلہ طویل ہونے اور خرب موسم کی وجہ سے انہوں نےپرائیوٹ ہیلی کاپٹر بک کروایا تھا جس کو کرکٹ آسٹریلیا کی اجازت کے بعد اسٹیڈیم میں لینڈ کروایا گیا تھا۔

ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے ڈیوڈ وارنر نے سڈنی تھنڈرز کی انتطامیہ کو یقین دلایاتھا کہ وہ بھائی کی شادی کے باوجود میچ میں حصہ لیں گے۔

وارنر میچ سے قبل ہیلی کاپٹر میں گراؤنڈ پہنچے جس پر سڈنی تھنڈرز کی انتظامیہ نے سکھ کا سانس لیا۔

مزید پڑھیں: آسٹریلین اوپن میں نواک جوکوویچ کی کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین نے بھی وارنر کی اس نئے انداز میں آمد کو سراہا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ سڈنی تھنڈرز اور سڈنی سکسرز کا آج کا یہ میچ اگلے مرحلے میں رسائی کیلئے اہمیت کا حامل ہے۔

Dave Warner. In a Helicopter. Arriving at the SCG.

Is it a bird? Is it a plane? No, it’s @davidwarner31 arriving for the Sydney Smash! #BBL13 pic.twitter.com/1euUQMH9I4

— KFC Big Bash League (@BBL) January 12, 2024